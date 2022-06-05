Sport1: Левандовски объявил бойкот руководству «Баварии»

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Нападающий Роберт Левандовски принял твёрдое решение покинуть «Баварию».
Sport1: Левандовски объявил бойкот руководству «Баварии»
  • AP
  • © Michael Probst

Как сообщает Sport1, польский футболист объявил бойкот руководству мюнхенского клуба и не планирует лично вести переговоры.

Польский футболист перешёл к баварцам в июле 2014 года. В сезоне-2021/22 он забил 49 мячей и отдал семь результативных передач. Контракт 33-летнего нападающего с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2023 года.

СМИ сообщают, что футболист продолжит карьеру в каталонской «Барселоне».

Ранее генеральный директор мюнхенского клуба Оливер Кан осудил высказывания Левандовски в адрес мюнхенского клуба.

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