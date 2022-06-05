СЭ: Крыховяк вернётся в «Краснодар»

Полузащитник греческого АЕК Гжегож Крыховяк вернётся в «Краснодар».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», польский футболист планирует продолжить карьеру в России.

Напомним, что полузащитник воспользовался новыми правилами ФИФА и приостановил контракт с российским клубом в одностороннем порядке. 15 марта футболист стал игроком греческого клуба. Соглашение 32-летнего Крыховяка с клубом АЕК рассчитано до конца сезона-2021/22.

Хавбек перешёл в «Краснодар» прошлым летом из московского «Локомотива». С тех пор он провёл в стане «быков» 15 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Крыховяк подвёл итоги сезона-2021/22.