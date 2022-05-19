Крыховяк: три клуба, пять тренеров — сезон был динамичным

Полузащитник греческого АЕК Гжегож Крыховяк подвёл итоги сезона-2021/22.

«Три клуба, пять тренеров, 26 матчей, семь голов, пять голевых передач — сказать, что сезон был динамичным, — ничего не сказать. Пора на небольшой перерыв, а потом — сборная», — написал Крыховяк.

15 марта футболист стал игроком греческого клуба. Соглашение 32-летнего Крыховяка с клубом АЕК рассчитано до конца сезона.

Крыховяк перешёл в «Краснодар» прошлым летом из московского «Локомотива». С тех пор он провёл в стане «быков» 15 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Крыховяк рассказал о реакции «Краснодара» на его желание уйти из клуба.