Источник: в Госдуму внесут законопроект об отмене Fan ID

Депутаты КПРФ в скоро времени внесут в Госдуму законопроект об отмене Fan ID.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

Закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования вступил в силу с 1 июня 2022 года.

Согласно документу, на спортивные соревнования вход для фанатов будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Напомним, что в связи с введением данного закона активные болельщики многих футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) решили бойкотировать матчи.

Ранее сообщалось, что Fan ID для посещения спортивных мероприятий станет доступен для оформления с 4 июля на портале «Госуслуги».