Моуринью заявил, что не рассматривает уход из «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что не планирует уходить из итальянского клуба.

«Мне нравится в «Роме». Никто не лгал мне, никто не обманывал меня и не обещал вещей на трансферном рынке, которых мы не могли достичь. Я здесь, потому что мне это нравится», — цитирует Моуринью Football Italia.

«Рома» в сезоне-2021/22 под руководством Моуринью стала победителем Лиги конференций. Контракт португальца с итальянской командой рассчитан ещё на два года.

5 июня сообщалось, что Моуринью будет назначен на пост главного тренера ПСЖ после прихода в команду нового спортивного директора Луиса Кампоса.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о Моуринью после победы «Ромы» в финале Кубка конференций УЕФА.