Мостовой: Моуринью такой один, но тренирует он не «Сассуоло» и «Осасуну»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о Жозе Моуринью после победы «Ромы» в финале Кубка конференций УЕФА.

«Жозе Моуринью — великий тренер? По трофеям — да. А так у меня своё мнение. Я другие фамилии ставлю выше. Ещё отметил бы, с какими командами он побеждает. Жозе тренирует «Сассуоло» или «Осасуну»? Нет, он тренирует такие команды, у которых большие возможности», — цитирует Мостового «Чемпионат».

«Рома» взяла верх над «Фейеноордом» и стала первым в истории победителем Лиги конференций (1:0). Жозе Моуринью стал единственным тренером в истории, выигравшим все пять финалов еврокубков, в которых принимали участие его команды.

Ранее Моуринью заплакал после победы с «Ромой» в финале Лиги конференций.