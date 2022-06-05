Sky Sports: ПСЖ хочет пригласить Моуринью на пост главного тренера клуба

Короткая ссылка
Французский «Пари Сен-Жермен» заинтересован в услугах главного тренера итальянской «Ромы» Жозе Моуринью.

Моуринью будет назначен на пост главного тренера ПСЖ после прихода в команду нового спортивного директора Луиса Кампоса, который ранее работал с португальцем в мадридском «Реале», сообщает Sky Sports.

Уточняется, что нынешний главный тренер парижского клуба Маурисио Почеттино будет уволен.

«Рома» в сезоне-2021/22 под руководством Моуринью стала победителем Лиги конференций. Контракт португальца с итальянской командой рассчитан ещё на два года.

Ранее L'Équipe сообщил, что ПСЖ продаст Неймара из-за его конфликта с Мбаппе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить