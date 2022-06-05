Sky Sports: ПСЖ хочет пригласить Моуринью на пост главного тренера клуба

Французский «Пари Сен-Жермен» заинтересован в услугах главного тренера итальянской «Ромы» Жозе Моуринью.

Моуринью будет назначен на пост главного тренера ПСЖ после прихода в команду нового спортивного директора Луиса Кампоса, который ранее работал с португальцем в мадридском «Реале», сообщает Sky Sports.

Уточняется, что нынешний главный тренер парижского клуба Маурисио Почеттино будет уволен.

«Рома» в сезоне-2021/22 под руководством Моуринью стала победителем Лиги конференций. Контракт португальца с итальянской командой рассчитан ещё на два года.

Ранее L'Équipe сообщил, что ПСЖ продаст Неймара из-за его конфликта с Мбаппе.