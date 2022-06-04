Серебряный призёр Олимпиады Пракатень завоевала золото в «Большой московской регате»

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Серебряный призёр летней Олимпиады 2022 года в Токио по академической гребле Анна Пракатень завоевала золотую медаль в «Большой московской регате».

29-летняя спортсменка выиграла заезд одиночек. Пракатень показала результат 7 минут 47,458 секунды. Серебряную медаль выиграла Кира Ювченко, бронзовую награду завоевала Мария Боталова.

Вице-чемпионка Олимпиады в Токио Елена Орябинская показала лучшее время 7 минут 40,551 секунды в заезде двоек в паре с Екатериной Севостьяновой. Второе место заняли Екатерина Глазкова и Марина Рубцова, третье — Ксения Якимцова и Татьяна Варшавская.

Ранее сообщалось, что россияне впервые взяли бронзу ЧЕ по парусному спорту в командных гонках в классе «Оптимист».

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