Россияне впервые взяли бронзу ЧЕ по парусному спорту в командных гонках в классе «Оптимист»

Российские спортсмены впервые в истории завоевали бронзу первенства Европы по парусному спорту в командных гонках в классе «Оптимист», которое прошло в Италии на озере Ледро.

В составе отечественной команды выступили Никита Черных, Владимир Любомиров, Анастасия Бабанова (все трое — Академия парусного спорта, Санкт-Петербург) и Алиса Иванова (ПК «Водник», Московская область).

Предварительный раунд россияне завершили на четвёртой позиции, одержав десять побед и потерпев четыре поражения. Этот результат позволил команде уверенно квалифицироваться в стадию восьми сильнейших.

В следующем этапе Россия обыграла главных фаворитов турнира, испанцев, а затем не оставила шансов хозяевам первенства и двукратным чемпионам Европы — итальянцам.

Таким образом, российский коллектив вышел в полуфинал турнира со второго места, уступив лидерство Испании по дополнительным показателям. Итальянцы взяли реванш в полуфинале и победили Россию в двух матчах.

В матче за третье место команда России победила Хорватию.

«Мне сегодня всё понравилось. Мы очень хорошо отгонялись в матче за третье место. В последней гонке одержали разгромную победу с приходами 1 — 2 — 3 — 4, поскольку мне удалось тактически задержать хорватов и обеспечить команде такое преимущество. В принципе, для нас эта регата сложилась очень удачно», — сказал капитан команды Никита Черных.

В финале сборная Испании в упорной борьбе в трёх матчах переиграла Италию и стала новым чемпионом Европы по командным гонкам.

Организаторы за четыре соревновательных дня провели более 150 матчей, в которых приняли участие 15 лучших команд континента.

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