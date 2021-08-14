Елфутина выразила готовность научить виндсёрфингу Дзюбу

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Бронзовая медалистка Игр в парусном спорте Стефания Елфутина поделилась мнением о возможности проведения совместного урока с нападающим петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Елфутина выразила готовность научить виндсёрфингу Дзюбу
  • РИА Новости

«Если он согласится, то я двумя руками за. Кстати, мне бы хотелось сказать пару слов о футболе. Он суперпопулярен, но в нём существуют проблемы, которые есть и в других видах спорта. Когда ты выигрываешь — все с тобой, а когда проигрываешь — ополчаются. После чемпионата мира нашими игроками восхищались, а после Евро нещадно критиковали. Понятно, что к ним могут быть вопросы, но ведь нужно разобраться в корне проблемы. А те, кто находится не на футбольном поле, на самом деле лишь диванные эксперты, которые не понимают, что футболисты — тоже люди», — сказала Елфутина RT.

Ранее она восхитилась тренерским талантом Тутберидзе.

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