Фахретдинов: у меня нет хорошей техники, но я дерусь всем сердцем
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«Я не дрался полтора года, были проблемы с визой, я готов драться. У меня нет хорошей техники в стойке и борьбе, но я дерусь всем сердцем. Если есть кто-то в весе 77 кг, я готов. Я здесь не для куска металла, а для того, чтобы пацаны с регионов видели, что всё возможно», — цитирует Фахретдинова «Чемпионат».
Россиянин на турнире UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей одержал победу над Андреасом Михайлидисом из Греции.
Фахретдинов записал на свой счёт 19-ю победу в ММА при одном поражении.
Ранее американский боец смешанного стиля Хорхе Масвидаль, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), призвал жителей Калифорнии выйти на акцию протеста из-за высокой стоимости бензина.