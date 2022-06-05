Фахретдинов: у меня нет хорошей техники, но я дерусь всем сердцем

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов прокомментировал победу в дебютном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Я не дрался полтора года, были проблемы с визой, я готов драться. У меня нет хорошей техники в стойке и борьбе, но я дерусь всем сердцем. Если есть кто-то в весе 77 кг, я готов. Я здесь не для куска металла, а для того, чтобы пацаны с регионов видели, что всё возможно», — цитирует Фахретдинова «Чемпионат».

Россиянин на турнире UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей одержал победу над Андреасом Михайлидисом из Греции.

Фахретдинов записал на свой счёт 19-ю победу в ММА при одном поражении.

Ранее американский боец смешанного стиля Хорхе Масвидаль, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), призвал жителей Калифорнии выйти на акцию протеста из-за высокой стоимости бензина.