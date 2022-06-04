СЭ: Николич и «Динамо» не смогли договориться

Стали известны подробности переговоров руководства московского «Динамо» и серба Марко Николича.

«Динамо» сделало предложение Николичу возглавить московский клуб. Однако стороны пока не смогли договориться, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Николич был уволен из «Локомотива» в октябре 2021 года. Под руководством сербского специалиста команда завоевала Кубок России сезона-2020/21.

СМИ сообщают, что тренером интересуются московские ЦСКА и «Динамо», а также сербский «Партизан».

Сандро Шварц в конце сезона-2021/22 уволился из «Динамо». По его руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2). Немецкий тренер пришёл в московскую команду в 2020 году.

Ранее агент Николича заявил, что никакого контакта с ЦСКА у сербского тренера не было.