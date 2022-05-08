Агент Николича заявил, что никакого контакта с ЦСКА у сербского тренера не было
- РИА Новости
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«Никакого контакта ни с ЦСКА, ни с другими российскими клубами у нас не было. СМИ просто должны что-то писать», — приводит слова Йоксимовича Sport24.
Николич был уволен из московского «Локомотива» в октябре 2021 года. Под руководством сербского специалиста команда завоевала Кубок России сезона-2020/21.
СМИ сообщали, что сербский тренер является одним из кандидатов на пост главного тренера ЦСКА.
Ранее главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал новость о возможном назначении в столичный «Спартак».