Агент Николича заявил, что никакого контакта с ЦСКА у сербского тренера не было

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Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы сербского тренера Марко Николича, сообщил, что не контактировал с московским ЦСКА и другими клубами Российской премьер-лиги (РПЛ).
Агент Николича заявил, что никакого контакта с ЦСКА у сербского тренера не было
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Никакого контакта ни с ЦСКА, ни с другими российскими клубами у нас не было. СМИ просто должны что-то писать», — приводит слова Йоксимовича Sport24.

Николич был уволен из московского «Локомотива» в октябре 2021 года. Под руководством сербского специалиста команда завоевала Кубок России сезона-2020/21.

СМИ сообщали, что сербский тренер является одним из кандидатов на пост главного тренера ЦСКА.

Ранее главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал новость о возможном назначении в столичный «Спартак».

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