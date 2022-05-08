Федотов отреагировал на новость, что может возглавить «Спартак»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал новость о возможном назначении в столичный «Спартак».

«Я считаю, что публиковать эту информация перед важной игрой неправильно. Хочу ли я поработать в «Спартаке»? Время покажет», — цитирует Федотова «РБ Спорт».

СМИ сообщали, что Федотов является главным кандидатом на пост главного тренера «Спартака» в случае ухода Паоло Ваноли в конце сезона.

«Сочи» (52 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» (37) поднялся на девятую строчку.

Ранее Федотов сказал, что «Сочи» обыграл ЦСКА за счёт характера и мастерства.