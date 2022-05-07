Федотов считает, что «Сочи» обыграл ЦСКА за счёт характера и мастерства

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу над ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Поздравляю команду и фанатов с победой. На характере и мастерстве. В первом тайме доминировали, создали ряд прекрасных моментов. Понимали, что второй тайм ЦСКА проведёт лучше. Наша задача была убрать свободные зоны, не давать атаковать», — цитирует Федотова «Чемпионат».

По его мнению, сочинцы могли ещё забивать в контратаках. Также специалист отметил, что в минувшей игре было много единоборств. Кроме того, тренер выразил разочарование от невозможности попасть в еврокубки по итогам сезона.

«Мы давно знаем, что спорт в политике, хотя заявляют, что вне. Конечно, не выразить словами наше разочарование, притом что мы делим второе место. Очень больно и обидно», — добавил Федотов.

«Сочи» обыграл ЦСКА со счётом 1:0, набрал 52 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, уступая идущему вторым «Динамо» лишь по показателям личных встреч. ЦСКА (47) находится на четвёртой строчке.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий признался, что ему сложно мотивировать игроков команды.