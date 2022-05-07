Березуцкий признался, что мотивировать игроков ЦСКА очень сложно

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги.

По его мнению, происходящее с командой является следствием отсутствия достаточной мотивации. Он отметил, что с той же проблемой столкнулось «Динамо».

«Мы боролись за высокие места после марта, а потом все понимали, что произойдёт. Мотивировать игроков очень сложно, но это всё равно не оправдание. Футболист должен выкладываться вне зависимости от обстоятельств», — цитирует Березуцкого «Спорт-Экспресс».

«Сочи» набрал 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, уступая идущему вторым «Динамо» лишь по показателям личных встреч. ЦСКА (47) находится на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что «Сочи» с минимальным счётом переиграл ЦСКА в 28-м туре РПЛ.