Березуцкий признался, что мотивировать игроков ЦСКА очень сложно

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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги.
Березуцкий признался, что мотивировать игроков ЦСКА очень сложно
  • © РИА Новости / Александр Вильф

По его мнению, происходящее с командой является следствием отсутствия достаточной мотивации. Он отметил, что с той же проблемой столкнулось «Динамо».

«Мы боролись за высокие места после марта, а потом все понимали, что произойдёт. Мотивировать игроков очень сложно, но это всё равно не оправдание. Футболист должен выкладываться вне зависимости от обстоятельств», — цитирует Березуцкого «Спорт-Экспресс».

«Сочи» набрал 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, уступая идущему вторым «Динамо» лишь по показателям личных встреч. ЦСКА (47) находится на четвёртой строчке. 

Ранее сообщалось, что «Сочи» с минимальным счётом переиграл ЦСКА в 28-м туре РПЛ.

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