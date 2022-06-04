Федун считает «Спартак» самым организованным клубом России

Леонид Федун считает, что московский «Спартак» является лучшим по организации клубом в России.

«Хотел бы сказать спасибо всему персоналу, который работает с командой. Мы лучшие в России по организации, такой организации нет ни в одном клубе», — цитирует владельца «Спартака» ТАСС.

«Спартак» в финале КР обыграл «Динамо» (2:1). В чемпионате России красно-белые финишировали на десятом месте.

Ранее Федун сообщил, что Зарема Салихова получила диплом МВА факультета футбола в Университете Барселоны.