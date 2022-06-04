Зверев сообщил, что получил разрыв нескольких связок правой ноги на «Ролан Гаррос»

Александр Зверев из Германии рассказал о характере травмы, которую он получил в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису 2022 года с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Первичный медицинский осмотр показал, что я, похоже, порвал несколько латеральных связок правой ноги. В понедельник прилечу в Германию, чтобы пройти дополнительные обследования и определить лучший и самый быстрый способ моего выздоровления», — написал Зверев в социальных сетях.

Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос» после того, как Зверев получил травму во втором сете, когда соперники ушли на тай-брейк. Таким образом, немец лишился шанса стать первой ракеткой мира. Теперь рейтинг возглавит россиянин Даниил Медведев.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил сочувствие Звереву.