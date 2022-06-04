Петржела: чтобы хорошие легионеры согласились приехать в РПЛ, им надо давать сундук с золотом
- РИА Новости
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«Этим летом главным активом на трансферном рынке будут российские игроки. Чтобы хорошие легионеры согласились приехать в РПЛ, им надо давать сундук с золотом», — цитирует Петржелу Sport24.
Он также подчеркнул, что на прежних условиях вряд ли получится пригласить какого-то известного игрока. По его мнению, если хорошие легионеры появятся в РПЛ в летнее трансферное окно, то только у «Зенита».
В сезоне-2022/23 клубы РПЛ смогут вносить в заявку на матч до 13 легионеров. При этом одновременно на поле смогут находиться не более восьми иностранных игроков. До этого в составе клуба могли находиться всего восемь легионеров.
Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о новом лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).