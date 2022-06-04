Экс-тренер «Краснодара» Фарке возглавил мёнхенгладбахскую «Боруссию»

Немецкий специалист Даниэль Фарке занял пост главного тренера футбольного клуба «Боруссия» из Мёнхенгладбаха.

«Пригласив Фарке, мы нашли тренера, который точно соответствует тому пути, которому мы планируем следовать. Мы с нетерпением ждём возможности вместе с ним решить стоящие перед нами проблемы», — приводит слова спортивного директора Виркуса официальный сайт клуба.

Контракт с Фарке рассчитан до 2025 года.

4 марта «Краснодар» объявил об уходе Фарке с поста главного тренера. Он возглавил команду в начале января, однако под его руководством «быки» не успели провести ни одного официального матча.

Ранее в «Маккаби» отреагировали на слухи о переходе братьев Березуцких.