Экс-тренер «Краснодара» Фарке возглавил мёнхенгладбахскую «Боруссию»
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«Пригласив Фарке, мы нашли тренера, который точно соответствует тому пути, которому мы планируем следовать. Мы с нетерпением ждём возможности вместе с ним решить стоящие перед нами проблемы», — приводит слова спортивного директора Виркуса официальный сайт клуба.
Контракт с Фарке рассчитан до 2025 года.
4 марта «Краснодар» объявил об уходе Фарке с поста главного тренера. Он возглавил команду в начале января, однако под его руководством «быки» не успели провести ни одного официального матча.
Ранее в «Маккаби» отреагировали на слухи о переходе братьев Березуцких.