Экс-тренер «Краснодара» Фарке возглавил мёнхенгладбахскую «Боруссию»

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Немецкий специалист Даниэль Фарке занял пост главного тренера футбольного клуба «Боруссия» из Мёнхенгладбаха.
Экс-тренер «Краснодара» Фарке возглавил мёнхенгладбахскую «Боруссию»
  • globallookpress.com
  • © Paul Chesterton

«Пригласив Фарке, мы нашли тренера, который точно соответствует тому пути, которому мы планируем следовать. Мы с нетерпением ждём возможности вместе с ним решить стоящие перед нами проблемы», — приводит слова спортивного директора Виркуса официальный сайт клуба.

Контракт с Фарке рассчитан до 2025 года.

4 марта «Краснодар» объявил об уходе Фарке с поста главного тренера. Он возглавил команду в начале января, однако под его руководством «быки» не успели провести ни одного официального матча.

Ранее в «Маккаби» отреагировали на слухи о переходе братьев Березуцких.

 

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