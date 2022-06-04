Свёнтек повторила достижение Винус Уильямс по количеству выигранных матчей подряд
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Победа над американкой Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос» стала для Свёнтек 35-й подряд в туре.
Таким образом, Свентёк сравнялась с Винус Уильямс по количеству выигранных матчей.
Мартине Хингис принадлежит рекорд самой длинной победной серии, 37 побед в сезоне. После того, как она выиграла шесть титулов, в том числе Australian Open, она поднялась на вершину рейтинга к моменту завершения её 37-матчевой победной серии на Открытом чемпионате Франции.
Ранее сообщалось, что WTA близка к изменению решения касательно лишения Уимблдона очков за отстранение от турнира российских и белорусских теннисисток.