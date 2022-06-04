Свёнтек повторила достижение Винус Уильямс по количеству выигранных матчей подряд

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Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши повторила достижение семикратной чемпионки турниров Большого шлема американки Винус Уильямс по количеству выигранных матчей подряд.
Свёнтек повторила достижение Винус Уильямс по количеству выигранных матчей подряд
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Brunskill

Победа над американкой Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос» стала для Свёнтек 35-й подряд в туре.

Таким образом, Свентёк сравнялась с Винус Уильямс по количеству выигранных матчей.

Мартине Хингис принадлежит рекорд самой длинной победной серии, 37 побед в сезоне. После того, как она выиграла шесть титулов, в том числе Australian Open, она поднялась на вершину рейтинга к моменту завершения её 37-матчевой победной серии на Открытом чемпионате Франции.

Ранее сообщалось, что WTA близка к изменению решения касательно лишения Уимблдона очков за отстранение от турнира российских и белорусских теннисисток.

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