Ильина стала чемпионкой России по маунтинбайку в кросс-кантри
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Велосипедистка из Санкт-Петербурга стала лучшей в олимпийской дисциплине кросс-кантри.
Серебряную награду выиграла Александра Ушакова из Московской области. Бронзовая медаль досталась москвичке Татьяне Сайтаровой.
5 июня пройдут соревнования среди мужчин.
Ранее британская велогонщица-трансгендер Эмили Бриджес рассказала о том, что у трансгендеров в спорте нет превосходства над остальными участницами.