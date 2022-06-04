Ильина стала чемпионкой России по маунтинбайку в кросс-кантри

Короткая ссылка
Кристина Ильина завоевала золотую медаль чемпионата России по маунтинбайку 2022 года в деревне Юкки Ленинградской области.
Ильина стала чемпионкой России по маунтинбайку в кросс-кантри
  • globallookpress.com
  • © Rolf Simeon/imago sportfotodienst

Велосипедистка из Санкт-Петербурга стала лучшей в олимпийской дисциплине кросс-кантри.

Серебряную награду выиграла Александра Ушакова из Московской области. Бронзовая медаль досталась москвичке Татьяне Сайтаровой.

5 июня пройдут соревнования среди мужчин.

Ранее британская велогонщица-трансгендер Эмили Бриджес рассказала о том, что у трансгендеров в спорте нет превосходства над остальными участницами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить