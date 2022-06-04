Ильина стала чемпионкой России по маунтинбайку в кросс-кантри

Кристина Ильина завоевала золотую медаль чемпионата России по маунтинбайку 2022 года в деревне Юкки Ленинградской области.

Велосипедистка из Санкт-Петербурга стала лучшей в олимпийской дисциплине кросс-кантри.

Серебряную награду выиграла Александра Ушакова из Московской области. Бронзовая медаль досталась москвичке Татьяне Сайтаровой.

5 июня пройдут соревнования среди мужчин.

Ранее британская велогонщица-трансгендер Эмили Бриджес рассказала о том, что у трансгендеров в спорте нет превосходства над остальными участницами.