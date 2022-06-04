Чесноков: с прошлым тренером у Карацева был результат
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«Он поменял тренера. Аслан говорил, что нашёл тренера, с которым ему комфортно. С прошлым тренером у него был результат. Что сейчас получается? Но я не Карацев. Может, это было правильное решение. Но по тому, как покатились результаты вниз… Может, они как-то по-другому работают», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».
По его мнению, Карацев должен доказывать, что он игрок топ-20. Он также подчеркнул, что год спортсмен начал уверенно, выиграв турнир в Сиднее.
28-летний теннисист из Владикавказа в полуфинальном матче проиграл швейцарцу Доминику Штефану Штрикеру со счётом 6:7 (2:7), 1:6. Игра продолжалась 1 час 27 минут.
Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал спад в карьере Аслана Карацева.