Чесноков: с прошлым тренером у Карацева был результат

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков отреагировал на поражение россиянина Аслана Карацева на старте квалификации травяного турнира ATP-250 в Штутгарте.

«Он поменял тренера. Аслан говорил, что нашёл тренера, с которым ему комфортно. С прошлым тренером у него был результат. Что сейчас получается? Но я не Карацев. Может, это было правильное решение. Но по тому, как покатились результаты вниз… Может, они как-то по-другому работают», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

По его мнению, Карацев должен доказывать, что он игрок топ-20. Он также подчеркнул, что год спортсмен начал уверенно, выиграв турнир в Сиднее.

28-летний теннисист из Владикавказа в полуфинальном матче проиграл швейцарцу Доминику Штефану Штрикеру со счётом 6:7 (2:7), 1:6. Игра продолжалась 1 час 27 минут.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал спад в карьере Аслана Карацева.