Тарпищев назвал три причины спада в карьере Карацева

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал спад в карьере Аслана Карацева.

«Во-первых, Аслан поменял тренера. Второе — это ещё оторванность наших тренеров от них в силу обстоятельств. Третий фактор — он тактически абсолютно неграмотно вчера сыграл», — приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Аслан Карацев не сумел пробиться во второй раунд Открытого чемпионата Франции по теннису. Россиянин уступил 154-й ракетке мира Камило Уго Карабельи в пяти сетах.

Карацев занимает 39-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее Андрей Кузнецов уступил Диего Шварцману в первом круге турнира «Ролан Гаррос».