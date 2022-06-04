Карацев уступил 199-й ракетке мира на старте квалификации турнира в Штутгарте

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Россиянин Аслан Карацев потерпел неожиданное поражение на старте квалификации травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте.
Карацев уступил 199-й ракетке мира на старте квалификации турнира в Штутгарте
  • AP
  • © Andrew Medichini

28-летний теннисист из Владикавказа в полуфинальном матче проиграл швейцарцу Доминику Штефану Штрикеру со счётом 6:7 (2:7), 1:6. Игра продолжалась один час 27 минут.

Карацев шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из 12. На счету Штрикера — восемь эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Россиянин занимает 41-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Швейцарский теннисист — на 199-й строчке в списке ATP.

Ранее сообщалось, что теннисист Даниил Медведев 13 июня станет первой ракеткой мира.

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