Ветеран ЦСКА Пономарёв высказался о возвращении Урунова в «Спартак»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал возвращение полузащитника Остона Урунова в «Спартак» после окончания аренды в «Уфе».

«Урунов? Ему 21 год, это мало! Это незрелый парень. Щеночек! Мозгов нет! Ну, так... Возьмут его на просмотр в «Спартак» и отдадут обратно», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

21-летний футболист провёл за «Уфу» 24 матча, но не отметился забитыми мячами. По итогам сезона-2021/22 уфимская команда не сохранила прописку в РПЛ, уступив в стыковых матчах «Оренбургу».

Ранее Пономарёв сравнил советских и современных футболистов.