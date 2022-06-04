Железняков: история с травлей Нугумановой раздута самой фигуристкой
- РИА Новости
«Нужно ли провести расследование? Не думаю. Мне кажется, эта история раздута Лизой, и она в красках это всё описала. Нужно откровенно поговорить с тренером, узнать, что он скажет», — цитирует Железнякова «Матч ТВ».
Фигуристка Нугуманова рассказала, что тренеры критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. Она также заявила, что в скором времени предоставит доказательства угроз со стороны Рукавицына. По словам спортсменки, тренеры угрожали не только ей, но и другим фигуристкам.
Ранее Елена Вайцеховская заявила, что история Нугумановой заставит тренеров задуматься.