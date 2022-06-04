Олич сравнил Жиркова с Модричем

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Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о будущем Юрия Жиркова после ухода из «Химок».
Олич сравнил Жиркова с Модричем
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«У нас есть игрок в сборной Хорватии, который выигрывал Лигу чемпионов, и сегодня он играет за сборную в 37 лет, это Модрич. Жирков — схожий пример, он хороший футболист», — цитирует Олича «РБК-Спорт».

Он добавил, что футболисты могут ещё несколько лет играть на достойном уровне при должном настрое.

Напомним, что Жирков перешёл в «Химки» минувшей зимой. Юрий провёл за команду три матча и не отметился результативными действиями. В августе игроку исполнится 39 лет.

Ранее Анзор Кавазашвили отреагировал на уход Жиркова из «Химок».

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