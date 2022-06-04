Брат Зверева эмоционально отреагировал на травму теннисиста

Миша Зверев, брат немецкого теннисиста Александра Зверева, высказался о травме спортсмена, полученной в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2022.

«Саша никогда не плачет! Должно быть, случилось что-то плохое! Не может быть. Ноги не было. Он не мог удержаться. Он не мог встать. Он просто кричал», — цитирует Мишу Eurosport.

Напомним, что Рафаэль Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос» после того, как Зверев получил травму во втором сете, когда соперники ушли на тай-брейк.

В решающем матче испанский теннисист сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Ранее Зверев рассказал, что получил серьёзную травму в полуфинале «Ролан Гаррос».