Брат Зверева эмоционально отреагировал на травму теннисиста

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Миша Зверев, брат немецкого теннисиста Александра Зверева, высказался о травме спортсмена, полученной в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2022.
Брат Зверева эмоционально отреагировал на травму теннисиста
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Brunskill

«Саша никогда не плачет! Должно быть, случилось что-то плохое! Не может быть. Ноги не было. Он не мог удержаться. Он не мог встать. Он просто кричал», — цитирует Мишу Eurosport.

Напомним, что Рафаэль Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос» после того, как Зверев получил травму во втором сете, когда соперники ушли на тай-брейк.

В решающем матче испанский теннисист сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Ранее Зверев рассказал, что получил серьёзную травму в полуфинале «Ролан Гаррос».

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