Источник: Левандовски договорился о трёхлетнем контракте с «Барселоной»

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Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски близок к переходу в каталонскую «Барселону».
Источник: Левандовски договорился о трёхлетнем контракте с «Барселоной»
  • AP
  • © Michael Probst

По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист и клуб договорились о трёхлетнем контракте. Отмечается, что стороны ожидают переговоров по трансферу с «Баварией».

Напомним, что Роберт присоединился к «Баварии» в 2014 году. Его контракт с клубом истекает в следующем году. В составе мюнхенской команды поляк стал победителем Лиги чемпионов и чемпионом Германии. За «Баварию» игрок провёл 252 матча, в которых забил 237 голов.

Ранее Оливер Кан осудил высказывания Левандовски в адрес «Баварии».

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