Источник: Левандовски договорился о трёхлетнем контракте с «Барселоной»

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски близок к переходу в каталонскую «Барселону».

По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист и клуб договорились о трёхлетнем контракте. Отмечается, что стороны ожидают переговоров по трансферу с «Баварией».

Напомним, что Роберт присоединился к «Баварии» в 2014 году. Его контракт с клубом истекает в следующем году. В составе мюнхенской команды поляк стал победителем Лиги чемпионов и чемпионом Германии. За «Баварию» игрок провёл 252 матча, в которых забил 237 голов.

Ранее Оливер Кан осудил высказывания Левандовски в адрес «Баварии».