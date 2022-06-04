Артемьев: пытался убедить Федуна сделать клуб в регби, но ему хватит футбольной истории

Глава Федерации регби России Игорь Артемьев рассказал о возможности появления регбийного «Спартака».

«Мы начинаем активно работать в направлении регбийного «Спартака». Пытался убедить Леонида Арнольдовича сделать клуб в регби. Но он сказал, что ему хватит футбольной истории», — цитирует Артемьева Sport24.

Напомним, что «Спартак» выиграл Кубок России, обыграв в финале «Динамо» со счётом 2:1. Таким образом, красно-белые завоевали трофей впервые с 2003 года. При этом подопечные Паоло Ваноли заняли десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Алексей Мостовой предложил жребием выбирать стадион для Суперкубка России.