Артемьев: пытался убедить Федуна сделать клуб в регби, но ему хватит футбольной истории

Короткая ссылка
Глава Федерации регби России Игорь Артемьев рассказал о возможности появления регбийного «Спартака».
Артемьев: пытался убедить Федуна сделать клуб в регби, но ему хватит футбольной истории
  • РИА Новости
  • © Сергей Мамонтов

«Мы начинаем активно работать в направлении регбийного «Спартака». Пытался убедить Леонида Арнольдовича сделать клуб в регби. Но он сказал, что ему хватит футбольной истории», — цитирует Артемьева Sport24.

Напомним, что «Спартак» выиграл Кубок России, обыграв в финале «Динамо» со счётом 2:1. Таким образом, красно-белые завоевали трофей впервые с 2003 года. При этом подопечные Паоло Ваноли заняли десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Алексей Мостовой предложил жребием выбирать стадион для Суперкубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить