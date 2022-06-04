ЦСКА стал обладателем премии фейр-плей от РПЛ по итогам сезона
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Средний балл армейцев — 7,78. На второй позиции расположились «Крылья Советов». Тройку лучших замкнул «Ростов».
Худшие клубы РПЛ по среднему показателю фейр-плей — «Спартак» (7,23) и «Локомотив» (7,17).
Напомним, что по итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионство РПЛ. Серебряные медали турнира завоевал «Сочи», бронза у «Динамо».
Ранее Арсен Захарян был признан лучшим молодым игроком РПЛ по версии Transfermarkt.