Бензема: меня мотивируют слова Месси

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема отреагировал на слова Лионеля Месси в свой адрес.

«Я слышал о словах Месси, и они меня порадовали. Приятно, что они исходят от такого игрока. Это мотивирует меня», — цитирует Бензема TyC Sports.

Лионель Месси выразил уверенность в том, что Карим Бензема выиграет «Золотой мяч» по итогам сезона-2021/22.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов. В финальном матче команда Карло Анчелотти переиграла «Ливерпуль» со счётом 1:0.

Бензема впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2021/22. Французский форвард принял участие в 12 матчах турнира и забил в них 15 мячей.

Ранее сообщалось, что Бензема согласился на условный срок по делу о шантаже Вальбуэна.