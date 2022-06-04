Бензема согласился на условный срок по делу о шантаже Вальбуэна

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема не стал оспаривать решение суда по делу о шантаже бывшего полузащитника «Динамо» Матьё Вальбуэна, ныне выступающего за «Олимпиакос».

По информаци L'Equipe, Бензема согласился с судом по поводу своего обвинения — он был приговорён к году лишения свободы условно и штрафу в размере €75 тыс.

Следствие подозревало Бензема в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, которые угрожали выложить в интернет видеозапись интимного характера с участием Матьё.

Из-за этой ситуации оба футболиста не попали в сборную Франции на Евро-2016. Бензема не вызывался в национальную команду до 2021 года.

Ранее Эден Азар заявил, что форвард «Реала» Бензема заслужил «Золотой мяч».