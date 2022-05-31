Азар считает, что форвард «Реала» Бензема заслужил «Золотой мяч»

Полузащитник «Реала» Эден Азар считает, что форвард мадридского клуба Карим Бензема выиграет «Золотой мяч» по итогам сезона-2021/22.

«Думаю, равных Бензема нет. «Золотой мяч» на 99% уже у Карима, потому что он его заслужил», — цитирует Азара Marca.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22. В финальном матче команда Карло Анчелотти переиграла «Ливерпуль» со счётом 1:0.

Карим Бензема впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов нынешнего сезона. Французский форвард принял участие в 12 матчах турнира и забил в них 15 мячей.

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси выразил уверенность, что Бензема выиграет «Золотой мяч».