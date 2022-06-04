Шварц рассказал, почему решил возглавить «Герту»

Бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц, ныне возглавляющий «Герту», рассказал, почему решил перейти в немецкий клуб.

«Это большой клуб, но мы должны усердно работать, чтобы изменить мнение сообщества. Со всеми проблемами и трудностями прошлого. Пришло время решить их вместе», — цитирует Шварца rbb24.

Напомним, что 43-летний немецкий специалист подписал контракт с клубом из столицы Германии до 2024 года.

Под руководством Шварца «Динамо» по итогам сезона-2021/22 завоевало бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2).

Ранее Сандро Шварц прокомментировал своё решение покинуть «Динамо».