Шварц рассказал, почему решил возглавить «Герту»
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«Это большой клуб, но мы должны усердно работать, чтобы изменить мнение сообщества. Со всеми проблемами и трудностями прошлого. Пришло время решить их вместе», — цитирует Шварца rbb24.
Напомним, что 43-летний немецкий специалист подписал контракт с клубом из столицы Германии до 2024 года.
Под руководством Шварца «Динамо» по итогам сезона-2021/22 завоевало бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2).
Ранее Сандро Шварц прокомментировал своё решение покинуть «Динамо».