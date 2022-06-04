Роналду: я за то, чтобы мы давали шансы молодому поколению

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о перспективах молодых футболистов команды.

«Я за то, чтобы мы давали возможности молодому поколению, потому что за ними будущее. Мы должны дать им время, возможность и позволить им расти в нормальном режиме, без давления», — цитирует Роналду сайт «красных дьяволов».

Он добавил, что всегда даст совет молодым игрокам, потому что хочет помочь им в развитии. По мнению Роналду, они должны многим жертвовать ради успешной карьеры.

Напомним, что Роналду не попал в список претендентов на звание «Игрок года» в Английской премьер-лиге. В нынешнем сезоне АПЛ футболист принял участие в 30 матчах команды, в которых забил 18 мячей и сделал три голевые передачи.

Ранее Криштиану Роналду рассказал о своих рекордах.