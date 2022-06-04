«Рейнджерс» обыграл «Тампу» и упрочил преимущество в серии полуфинала Кубка Стэнли

Во втором матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей забитыми шайбами отметились К'Андре Миллер, Каапо Какко и Мика Зибанеджад. За «Тампу» голом и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч состоится 5 июня.

Ранее Александр Овечкин попал в список разочарований плей-офф НХЛ по версии The Athletic.