«Рейнджерс» обыграл «Тампу» и упрочил преимущество в серии полуфинала Кубка Стэнли
Встреча в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В составе победителей забитыми шайбами отметились К'Андре Миллер, Каапо Какко и Мика Зибанеджад. За «Тампу» голом и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров.
Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч состоится 5 июня.
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