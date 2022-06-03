Орещук: закрытие вторых команд — глупость

Футбольный агент Роман Орещук высказался о закрытии клубов «Спартак-2» и «Казанка».

«По возрасту в молодёжку они уже не проходят, поэтому будут наполнять ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Там теперь конкуренция сильно вырастет. Но если говорить про решение клубов, то это глупость в данный момент. Лучше убрать одного или двух иностранцев из первой команды и развивать юных футболистов, чем закрывать «Казанку» или «Спартак-2» и при этом покупать легионеров, когда мы не играем в еврокубках», — заявил Орещук RT.

Ранее Орещук заявил, что сегодня нужно давать шанс российским тренерам.