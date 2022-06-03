Орещук: закрытие вторых команд — глупость

Короткая ссылка
Футбольный агент Роман Орещук высказался о закрытии клубов «Спартак-2» и «Казанка».
Орещук: закрытие вторых команд — глупость
  • РИА Новости

«По возрасту в молодёжку они уже не проходят, поэтому будут наполнять ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Там теперь конкуренция сильно вырастет. Но если говорить про решение клубов, то это глупость в данный момент. Лучше убрать одного или двух иностранцев из первой команды и развивать юных футболистов, чем закрывать «Казанку» или «Спартак-2» и при этом покупать легионеров, когда мы не играем в еврокубках», — заявил Орещук RT.

Ранее Орещук заявил, что сегодня нужно давать шанс российским тренерам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить