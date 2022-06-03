Орещук: сегодня нужно давать шанс российским тренерам

Футбольный агент Роман Орещук считает, что в свете санкций необходимо дать шанс российским тренерам.

«Да, сложно. На иностранцев сейчас мы не можем смотреть. А русских квалифицированных тренеров, которые способны показать результат, на рынке не так много. Сегодня нужно давать шанс менее опытным специалистам. Есть Владимир Федотов из «Сочи», у него заканчивается контракт, и он у всех на нарасхват. Южане постараются его сохранить. Но и ведущие клубы хотят видеть его у себя. Поэтому в данной ситуации, думаю, нужно довериться нашим русским ребятам, чтобы потом, когда, дай бог, всё успокоится, не возникало вопросов, почему мы приглашаем иностранцев, а не зовём своих. Воспользуются моментом, будем дальше развивать свой рынок. Сейчас очень хорошая возможность», — заявил Орещук в интервью RT.

Ранее Орещук заявил, что расстроен из-за ухода Сандро Шварца из «Динамо».