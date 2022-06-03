Агент Джикии назвал сроки восстановления футболиста после повреждения глаза
- РИА Новости
«Сейчас он лечится каждый день, динамика хорошая, всё гораздо лучше. Осталось несколько дней, динамика очень положительная, роговица быстро заживает. Чтобы всё прошло нормально, надо постоянно капать лекарства. Я думаю, что в течение трёх-пяти дней всё будет в порядке, сейчас нет никакого беспокойства», — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».
28-летний защитник получил травму в финале Кубка России с «Динамо» (2:1) 29 мая. Он был заменён на 66-й минуте матча.
Ранее член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков рассказал о будущем полузащитника Резиуана Мирзова.