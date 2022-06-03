Агент Джикии назвал сроки восстановления футболиста после повреждения глаза

Вадим Шпинёв, агент защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, сообщил, что восстановление после травмы роговицы глаза займёт от трёх до пяти дней.

«Сейчас он лечится каждый день, динамика хорошая, всё гораздо лучше. Осталось несколько дней, динамика очень положительная, роговица быстро заживает. Чтобы всё прошло нормально, надо постоянно капать лекарства. Я думаю, что в течение трёх-пяти дней всё будет в порядке, сейчас нет никакого беспокойства», — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

28-летний защитник получил травму в финале Кубка России с «Динамо» (2:1) 29 мая. Он был заменён на 66-й минуте матча.

Ранее член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков рассказал о будущем полузащитника Резиуана Мирзова.