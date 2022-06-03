Агент Джикии назвал сроки восстановления футболиста после повреждения глаза

Короткая ссылка
Вадим Шпинёв, агент защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, сообщил, что восстановление после травмы роговицы глаза займёт от трёх до пяти дней.
Агент Джикии назвал сроки восстановления футболиста после повреждения глаза
  • РИА Новости

«Сейчас он лечится каждый день, динамика хорошая, всё гораздо лучше. Осталось несколько дней, динамика очень положительная, роговица быстро заживает. Чтобы всё прошло нормально, надо постоянно капать лекарства. Я думаю, что в течение трёх-пяти дней всё будет в порядке, сейчас нет никакого беспокойства», — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

28-летний защитник получил травму в финале Кубка России с «Динамо» (2:1) 29 мая. Он был заменён на 66-й минуте матча.

Ранее член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков рассказал о будущем полузащитника Резиуана Мирзова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить