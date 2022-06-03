Гуляева избрали на пост президента Союза конькобежцев России

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Олимпийский чемпион Николай Гуляев избран на пост президента Союза конькобежцев России.
Гуляева избрали на пост президента Союза конькобежцев России
  • РИА Новости

По итогам выборов Гуляв набрал 34 голоса, Алексей Кравцов — 21, Вадим Морозов — 2, сообщает пресс-служба федерации.

Отчётно-выборный конгресс прошёл в Москве. 56-летний Гуляев является олимпийским чемпионом Калгари 1988 года. Он занимал должность первого заместителя руководителя Департамента физической культуры и спорта города Москвы и первого вице-президента Союза конькобежцев России. Он также входит в исполком Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую политику защиты спортсменов от проявления сексуального домогательства и насилия.

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