Гуляева избрали на пост президента Союза конькобежцев России

Олимпийский чемпион Николай Гуляев избран на пост президента Союза конькобежцев России.

По итогам выборов Гуляв набрал 34 голоса, Алексей Кравцов — 21, Вадим Морозов — 2, сообщает пресс-служба федерации.

Отчётно-выборный конгресс прошёл в Москве. 56-летний Гуляев является олимпийским чемпионом Калгари 1988 года. Он занимал должность первого заместителя руководителя Департамента физической культуры и спорта города Москвы и первого вице-президента Союза конькобежцев России. Он также входит в исполком Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую политику защиты спортсменов от проявления сексуального домогательства и насилия.