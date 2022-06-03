Боксёр Хасанов умер в возрасте 18 лет после соревнований в Челябинске 

Ибрахим Хасанов из Южноуральска умер после юниорских соревнований по боксу в Челябинске.

18-летний боксёр 27 мая во время церемонии награждения на областных соревнованиях в честь Победы в Великой Отечественной войне почувствовал недомогание. Врачи оказали первую помощь на месте, после чего спортсмен был госпитализирован, сообщила пресс-служба Федерации бокса Челябинской области на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Хасанов скончался в больнице спустя шесть дней. Федерация бокса Челябинской области отстранила личного тренера боксёра, рефери поединка, а также председателя судейской коллегии на время проведения внутренних проверок инцидента.

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