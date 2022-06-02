Беркетов умер во время телефонного разговора с другом, присутствовавшим на матче
- РИА Новости
По информации «Волгоградских Новостей», Беркетов скончался во время телефонного разговора со своим другом Андреем Дуровым, который находился на футбольном матче. Отмечается, что смерть наступила в результате отрыва тромба.
Напомним, футболист известен своими выступлениями за «Ротор» и армейцев. В составе красно-синих Беркетов выиграл чемпионство в сезоне-2002/03. После завершения карьеры он работал тренером в «Ростове», «Химках», «Роторе» и «Зените-2».
Ранее в ЦСКА выразили соболезнования родным и близким Беркетова.