Беркетов умер во время телефонного разговора с другом, присутствовавшим на матче

Короткая ссылка
Стали известны новые подробности смерти бывшего футболиста ЦСКА Александра Беркетова.
Беркетов умер во время телефонного разговора с другом, присутствовавшим на матче
  • РИА Новости

По информации «Волгоградских Новостей», Беркетов скончался во время телефонного разговора со своим другом Андреем Дуровым, который находился на футбольном матче. Отмечается, что смерть наступила в результате отрыва тромба. 

Напомним, футболист известен своими выступлениями за «Ротор» и армейцев. В составе красно-синих Беркетов выиграл чемпионство в сезоне-2002/03. После завершения карьеры он работал тренером в «Ростове», «Химках», «Роторе» и «Зените-2».

Ранее в ЦСКА выразили соболезнования родным и близким Беркетова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить