Беркетов умер во время телефонного разговора с другом, присутствовавшим на матче

Стали известны новые подробности смерти бывшего футболиста ЦСКА Александра Беркетова.

По информации «Волгоградских Новостей», Беркетов скончался во время телефонного разговора со своим другом Андреем Дуровым, который находился на футбольном матче. Отмечается, что смерть наступила в результате отрыва тромба.

Напомним, футболист известен своими выступлениями за «Ротор» и армейцев. В составе красно-синих Беркетов выиграл чемпионство в сезоне-2002/03. После завершения карьеры он работал тренером в «Ростове», «Химках», «Роторе» и «Зените-2».

Ранее в ЦСКА выразили соболезнования родным и близким Беркетова.