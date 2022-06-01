В ЦСКА выразили соболезнования родным и близким Беркетова

В московском ЦСКА выразили свои соболезнования родным и близким бывшего футболиста, чемпиона России в составе красно-синих Александра Беркетова.

«Сегодня на 46-м году жизни не стало экс-игрока ПФК ЦСКА Александра Беркетова. Выражаем свои искренние соболезнования его родным и близким», — написала пресс-служба столичного клуба в Telegram-канале.

Напомним, футболист известен своими выступлениями за «Ротор» и армейцев. В составе красно-синих Беркетов выиграл чемпионство в сезоне-2002/03. После завершения карьеры он работал тренером в «Ростове», «Химках», «Роторе» и «Зените-2».

По информации бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова, смерть наступила в результате отрыва тромба.

Ранее сообщалось, что на 84-м году жизни не стало заслуженного тренера СССР Юрия Морозова.