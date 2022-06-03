В Москву привезут пояс победителя Gran Prix ACA

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В Москве 9 июня пройдёт большая презентация Gran Prix ACA в лёгком весе.
В Москву привезут пояс победителя Gran Prix ACA
  • globallookpress.com

Мероприятие состоится в Концертном зале «Мир». У всех желающих будет уникальная возможность увидеть пояс Gran Prix ACA, который презентует президент ACA Алексей Яценко, сообщает пресс-служба организации.

Чемпионский пояс будет установлен в фанзоне, и у болельщиков помимо возможности сфотографироваться с престижным спортивным трофеем, будет возможность пообщаться с участникам Gran Prix ACA: Артёмом Резниковым, Али Багровым, Рашидом Магомедовым, Эдуардом Вартаняном, Дави Рамосом, Юсуфом Раисовым.

Из Москвы пояс отправится в Сочи, где 17 июня пройдёт следующий этап престижнейшей «восьмёрки» с призовым фондом в $1 млн. В четвертьфинале бразилец Рамос подерётся с Резниковым на ACA 140.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Эдуард Вартанян пробился в полуфинал Гран-при АСА.

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