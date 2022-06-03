Агент Языджи: приоритет Юсуфа — остаться в ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи рассказал о будущем своего клиента.

«Переговоры прогрессируют положительно. Только два клуба ведут переговоры — ЦСКА и «Лилль» непосредственно. Я уже говорил вам, что приоритет Юсуфа — остаться в ЦСКА», — цитирует агента Metaratings.

Турецкий футболист перешёл в столичный клуб зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду десять матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. Права на Языджи принадлежат «Лиллю».

Ранее агент Языджи прокомментировал возможный переход игрока в «Зенит».