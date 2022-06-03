Агент Языджи: приоритет Юсуфа — остаться в ЦСКА

Короткая ссылка
Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи рассказал о будущем своего клиента.
Агент Языджи: приоритет Юсуфа — остаться в ЦСКА
  • РИА Новости

«Переговоры прогрессируют положительно. Только два клуба ведут переговоры — ЦСКА и «Лилль» непосредственно. Я уже говорил вам, что приоритет Юсуфа — остаться в ЦСКА», — цитирует агента Metaratings.

Турецкий футболист перешёл в столичный клуб зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду десять матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. Права на Языджи принадлежат «Лиллю».

Ранее агент Языджи прокомментировал возможный переход игрока в «Зенит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить