Стукалов заявил, что ему не поступало предложений возглавить «СКА-Хабаровск»

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Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов опроверг новость о том, что он может возглавить «СКА-Хабаровск».
Стукалов заявил, что ему не поступало предложений возглавить «СКА-Хабаровск»
  • РИА Новости

«Я основной кандидат на пост главного тренера «СКА-Хабаровск»? Со мной лично никто не связывался. Раньше я говорил, что буду рассматривать все предложения, которые будут поступать, но из СКА со мной никто не связывался», — цитирует Стукалова «Чемпионат».

СМИ сообщали, что Стукалов является главным кандидатом на пост главного тренера «СКА-Хабаровск». Алексей Поддубский покинул этот пост.

В рамках стыковочных матчей за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) встретились «Оренбург» и «Уфа». «Оренбург» по сумме двух матчей одержал победу (4:3) и вернулся в РПЛ спустя два года. Уфимский клуб спустя восемь лет опустился в первый дивизион. 

Стукалов возглавлял «Уфу» с апреля 2021-го по май 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Уфа» начнёт новый сезон в ФНЛ-2.

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