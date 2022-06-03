Агент Тюкавина ответил на вопрос о будущем футболиста в «Динамо»

Агент Алексей Сафонов рассказал о будущем своего клиента — нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«У Константина действующий контракт с «Динамо». Сейчас он уехал отдыхать, у него отпуск», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 36 матчах бело-голубых во всех турнирах, забив девять мячей и сделав четыре результативные передачи.

По итогам сезона-2021/22 «Динамо» завоевало бронзовые медали, а в финале Кубка России уступило «Спартаку» (1:2).

Ранее Сергей Силкин прокомментировал информацию о возможном назначении Валерия Карпина в «Динамо».