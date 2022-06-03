Силкин прокомментировал информацию о возможном назначении Карпина в «Динамо»
- РИА Новости
«Чтобы точно знать, надо спрашивать у руководства, кого они хотят. Мы можем только гадать, сможет ли он заменить Шварца или нет», — цитирует Силкина «Чемпионат».
По его словам, Карпин не для того возвращался в ростовский клуб, чтобы уходить в «Динамо».
«Но мы не знаем, о чём ведутся разговоры. Покажет только время», — заключил Силкин.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что 53-летний специалист готов перейти к бело-голубым, если спортивным директором клуба станет Алексей Рыскин.
Напомним, что Рыскин является спортивным директором ростовского клуба.
В сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» под руководством Карпина занял девятое место в таблице турнира.
Ранее Карпин резко отреагировал на информацию о том, что он может возглавить «Динамо».